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01 червня 2021, 14:03 340

Кабмін створив нове держагентство, якому передадуть Північно-Кримський канал

01 червня 2021, 14:03 340
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів створив Державне агентство з меліорації і рибного господарства, на баланс якого передадуть Північно-Кримський канал на території Херсонської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Відомо, що нове агентство створили шляхом перейменування Державного агентства рибного господарства на Державне агентство меліорації та рибного господарства.

Я вбачаю у відновленні зрошення і дренажу ключовий інструмент розвитку аграрного сектору економіки та нарощування експортного потенціалу України", - прокоментував міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Нагадаємо, у Херсонській області недалеко від Північно-Кримського каналу знайшли схованку з гранатометами і тротилом.

Кабмін Крим новини Херсонська область Північно-Кримський канал

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