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02 июня 2021, 16:00 405

Кабмин решил заказать специальный пожарный самолет

02 июня 2021, 16:00 405
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Фото из открытых источников
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Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары

Об этом соответствующее решение, которое поддержали на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства, - написал Шмигаль.

Как сообщалось, Правительство обещает сокращение дефицита бюджета и госдолга уже через два года.

Кабмин самолет Денис Шмыгаль закупки решение

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