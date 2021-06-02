Кабмин решил заказать специальный пожарный самолет
Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары
Об этом соответствующее решение, которое поддержали на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства, - написал Шмигаль.
Как сообщалось, Правительство обещает сокращение дефицита бюджета и госдолга уже через два года.
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