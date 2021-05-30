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30 травня 2021, 17:48 67

Важкохвору дитину із Запоріжжя в "Охматдит" рятувальники доставили літаком

30 травня 2021, 17:48 67
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Фото ДСНС
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Літак ДСНС перевіз із Запоріжжя до лікарні Києва трирічну дівчинку з гострим респіраторним дистрес-синдромом тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Дитину до Києва в Національну спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" транспортувала Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня. У перевезенні хворої дитини залучили літак санавіації ДСНС у супроводі київських медиків.

Рішення про транспортування дівчинки із Запоріжжя до Києва було прийнято після консультації з київськими фахівцями, - йдеться в повідомленні.

Лікарі діагностували у дитини гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень. Легені не виконують свою функцію.

Приблизно тиждень тому в дівчинки заболів животик, далі додалася нудота та блювання, зрештою піднялася й температура. Медики в Енергодарі припускали апендицит або отруєння. Оскільки ситуація не покращувалася, 25 травня батьки привезли дитину до обласної дитячої лікарні, що в Запоріжжі. Там медики поставили діагноз, з’ясувалося – в маленької Кіри вже 90% легенів уражені.

У Запоріжжі стало зрозуміло – допомогти одужати місцеві медики дитині не можуть через відсутність необхідного обладнання. Зараз життя дівчинки залежить від апарату ЕКМО – Екстракорпоральної мембранної оксигенації, його київські медики привезли з собою. Далі дитину рятуватимуть у столиці.

Як повідомлялося, 15 квітня на Київщині з вертольотом шукали зниклого дворічного малюка. Пошуки тривали всю ніч. Дитину знайшли.

літак ДСНС Охматдит Запорізька область санавіація

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