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01 червня 2021, 15:32 113

Кабмін виділив ще 1,4 млрд грн на карантинні виплати ФОПам

01 червня 2021, 15:32 113
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів виділив з державного бюджету додаткові 1,4 млрд грн на виплати 8 тис. грн допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які постраждали через карантину

Відповідна постанова №543 опублікована на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Згідно з документом, Кабмін виділив 1,4 млрд грн Міністерству соціальної політики на програму надання допомоги застрахованим особам.

У пояснювальній записці до постанови повідомляється, що у квітні на виплати ФОПам та найманим працівникам із спеціального фонду бюджету також було виділено 1,4 млрд грн.

Зазначається, що станом на 24 травня 2021 року заяви на отримання допомоги подали 340 199 підприємців та найманих працівників.

Таким чином, необхідна сума для фінансування цих виплат складає понад 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких регіонах виплатили найбільше карантинної допомоги ФОПам.

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