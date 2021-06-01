В Офісі генпрокурора відзвітуввли про зменшення кількості тортур у поліції

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Тортури в райвідділах поліції - це системна проблема, якихось кардинальних змін у цьому питанні не відбулося, але пильна увага до проблеми веде до зниження кількості зафіксованих випадків тортур з боку поліцейських

Як передає RegioNews, про це повідомив РБК-Україна начальник департаменту Офісу генпрокурора з протидії тортурам та іншим порушенням з боку правоохоронців Юрій Білоусов.

Ми спостерігаємо певне зниження кількості таких випадків. Правоохоронці у всякому разі почали розуміти, що такі дії не залишаться безкарними. Тому я спостерігаю незначне, але зменшення", - заявив він.

За його даними, за весь минулий рік було зареєстровано близько 2 200 таких кримінальних проваджень, за п'ять місяців поточного - 700. А тому, прокурор впевнений, що пильна увага до цієї проблеми веде до зниження кількості випадків тортур і побиттів з боку поліцейських.

Білоусов також звертає увагу, що тортури в райвідділах поліції – це системна проблема. Вона пов'язана з тим, що поліцейських фактично не навчають іншим ефективним методам розслідування і проведення допитів. До того, у правоохоронців досі відсутня єдина процедура затримання та оформлення громадян.

Нагадаємо, 2 грудня до суду передали справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику, фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування.