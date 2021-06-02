Офис генпрокурора хочет отправить Рудьковского в СИЗО

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Офис генерального прокурора обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который избрал бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передаёт RegioNews со ссылкой на Українські Новини.

Николай Рудьковский подозревается в похищении бывшего руководителя частного акционерного общества "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, являющегося в настоящее время является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа",

Решение обжаловали, - сообщили в Офисе.

Офис генпрокурора настаивает на применении к Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении насильственных преступлений, в частности незаконном лишении свободы человека и пытках.

Как сообщалось, 24 мая экс-министр Рудьковский отправлен под домашний арест. Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский на два месяца отправлен под ночной домашний арест по делу о похищении человека.

Ранее, 25 февраля, было раскрыто резонансное похищение экс-руководителя "Нефтегаздобычи" 9-летней давности. Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет.

А 3 марта Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение. Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательстве денег от его родных.