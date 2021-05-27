В Україні запустили тест для чиновників на цифрову грамотність

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Міністерство цифрової трансформації представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що тест також дасть можливість отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.

"Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цифрова грамотність для держслужбовців оцінює 30 цифрових компетентностей.

Раніше повідомлялося, що цього року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону, майже 100 із них - про порушення представниками органів держвлади та місцевого самоврядування.