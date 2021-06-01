ВНО по украинскому языку и литературе: 75 участников не допустили к пунктам тестирования

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Сегодня состоялось тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 по украинскому языку и украинскому языку и литературе. 75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

В тестировании по украинскому языку и литературе приняли участие 222 533 человека, что составляет 88,8% от общего количества зарегистрированных, для прохождения тестирования по украинскому языку явились 68 716 человек, что составляет 54,4%.

75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 12 – за выявления признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 135 общественных наблюдателей, - говорится в сообщении.

Больше всего участников тестирование по украинскому языку и литературе – 91,93% зарегистрированных – было зафиксировано в Хмельницкой области, меньше всего – 81,9% – в Закарпатской. ВНО по украинскому языку больше всего сдавали в Киеве (77,56%), меньше всего – в Черновицкой области (29,25%).

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО. В этом году дополнительная сессия ВНО стартует с 29 июня.