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01 червня 2021, 18:52 6

Генпрокуратура вимагатимемо створення структури слідчих-ювеналів

01 червня 2021, 18:52 6
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Фото з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на необхідності скоординованої превентивної роботи правоохоронних і державних органів щодо захисту прав дітей

Про це сказала Ірина Венедіктова журналістам у вівторок у Києві після координаційної наради, присвяченої захисту прав дітей, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Перше, чого ми вимагатимемо від інших правоохоронних органів, - створювати (структуру - ред.) спеціалізованих слідчих-ювеналів, - сказала Венедіктова.

За її словами, це будуть люди, які супроводжуватимуть усі напрями діяльності правоохоронців, що стосуються захисту прав дітей.

Ми не можемо дозволити нівечити дітей. У нас 8 млн маленьких громадян України, і наше завдання - ресоціалізувати дітей, які іноді не розуміють, що вони реально скоюють кримінальні злочини, - наголосила генпрокурор.

При цьому вона зазначила, що правоохоронці працюють не лише з дітьми, котрі скоїли злочини, а і з дітьми, які постраждали від злочинів.

Це найстрашніше. Від волаючих випадків "волосся стає дибки", але це вже не історія прокуратури. Ми говоримо, що превенція - це обов'язково, й усі органи державної влади мають спрямовувати свою роботу на превенцію в цьому плані, - підсумувала генпрокурор.

Як повідомлялося, щодо вбивство Кирила Тлявова, Генпрокурор знову заявила про скорий фінал судового розгляду. У другу річницю вбивства 5-річного Кирила Тлявова генеральний прокурор Ірина Венедіктова нагадала, що наступні судові засідання у справі призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року.

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