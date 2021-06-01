Генпрокуратура потребует создания структуры следователей-ювеналов

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Об этом сказала Ирина Венедиктова журналистам во вторник в Киеве после координационного совещания, посвященного защите прав детей, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первое, чего мы будем требовать от других правоохранительных органов, - создавать (структуру - ред.) специализированных следователей-ювеналов, - сказала Венедиктова.

По ее словам, это будут люди, которые будут сопровождать все направления деятельности правоохранителей, касающиеся защиты прав детей.

Мы не можем позволить калечить детей. У нас 8 млн маленьких граждан Украины, и наша задача - ресоциализировать детей, которые иногда не понимают, что они реально совершают уголовные преступления, - подчеркнула генпрокурор.

При этом она отметила, что правоохранители работают не только с детьми, которые совершили преступления, но и с детьми, которые пострадали от преступлений.

Это самое страшное. От вопиющих случаев "волосы встают дыбом", но это уже не история прокуратуры. Мы говорим, что превенция - это обязательно, и все органы государственной власти должны направлять свою работу на превенцию в этом плане, - подытожила генпрокурор.

Как сообщалось, по убийству Кирилла Тлявова, Генпрокурор вновь заявила о скором финале судебного разбирательства. Во вторую годовщину убийства 5-летнего Кирилла Тлявова генеральный прокурор Ирина Венедиктова напомнила, что следующие судебные заседания по делу назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года.