В Україні можуть з'явитися органи з розслідування дитячих злочинів

Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим

В Україні хочуть створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, пише RegioNews.

Він наголосив, що такі органи проводитимуть спеціальне слідство з урахуванням особливостей роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами.

"Плануємо з керівником Національної поліції України Ігорем Клименком створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей. На практиці буде спецслідство, що врахує особливості роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами", - повідомив Мамедов.

Він пояснив, що створення слідчих підрозділів з розслідування злочинів за участі дітей стане наступним етапом до створення системи ювенальної юстиції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні до позбавлення волі щороку засуджують близько 300 дітей.