В Черновцах упал высотный строительный кран, оператора доставили в больницу
Сегодня, 1 июня в Черновцах в районе улицы Эрлиха упал башенный строительный кран, в результате чего получил травму 55-летний мужчина
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Его примерно в 8:30 утра доставили в больницу в тяжелом состоянии, известно, что сотрудников полиции вызвал медик скорой, который приехал на вызов. Мужчина находится в реанимации.
На улице строили многоквартирный дом. Строительство продолжается больше года. По словам местных жителей, вокруг строительства не было ограждения", - говорится в сообщении.
По информации местного издания "АСС", кран на момент падения не поднимал груза и упал после запуска.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. На место направили следственно-оперативную группу.
В то же время издание molbuk.ua сообщает, что у пострадавшего медики обнаружили тяжелые травмы, переломы ребер и повреждение внутренних органов.
По словам врачей, пострадавший находится в сознании.
Напомним, ранее сообщалось, что под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров.