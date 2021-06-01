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01 июня 2021, 10:58 756

В Черновцах упал высотный строительный кран, оператора доставили в больницу

01 июня 2021, 10:58 756
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Фото: АСС
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Сегодня, 1 июня в Черновцах в районе улицы Эрлиха упал башенный строительный кран, в результате чего получил травму 55-летний мужчина

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Его примерно в 8:30 утра доставили в больницу в тяжелом состоянии, известно, что сотрудников полиции вызвал медик скорой, который приехал на вызов. Мужчина находится в реанимации.

На улице строили многоквартирный дом. Строительство продолжается больше года. По словам местных жителей, вокруг строительства не было ограждения", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "АСС", кран на момент падения не поднимал груза и упал после запуска.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. На место направили следственно-оперативную группу.

В то же время издание molbuk.ua сообщает, что у пострадавшего медики обнаружили тяжелые травмы, переломы ребер и повреждение внутренних органов.

По словам врачей, пострадавший находится в сознании.

Напомним, ранее сообщалось, что под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров.

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