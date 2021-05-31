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31 травня 2021, 16:58 65

На Закарпатті автобус на смерть збив чоловіка

31 травня 2021, 16:58 65
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У селі Сільце Берегівського району, що у Закарпатській області, водій туристичного автобуса на смерть збив 34-річного місцевого жителя, який йшов дорогою

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Закарпатської області.

ДТП сталась у ввечері, 29 травня. За попередніми даними, 31-річний водій автобуса збив 34-річного місцевого жителя. Від отриманих травм потерпілий помер.

Водій автобуса на момент ДТП був тверезим. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліція розслідує обставини ДТП.

Нагадаємо, нещодавно у Києві маршрутка на смерть збила жінку.

Україна Закарпаття смерть ДТП аварія

 
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