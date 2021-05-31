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31 травня 2021, 20:28 7

Столична поліція затримала учасників стрілянини на Печерську

31 травня 2021, 20:28 7
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Фото поліції Києва
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У результаті інциденту зі стріляниною в столиці двох чоловіків госпіталізовано до медичних установ: одного -  з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а іншого - з пораненням голови. Подію кваліфіковано як хуліганство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про конфлікт із стріляниною на вулиці Глазунова.

Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами – киянином, 1972 року народження, та громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. У подальшому за іноземця вступилися його двоє знайомих. У цей момент киянин дістав зброю та кілька разів вистрелив у бік опонентів,- повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Далі іноземець зі своїми знайомими сіли до автівки та поїхали. Для розшуку авто у Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Менш ніж за годину розшукуваний автомобіль патрульні поліцейські зупинили у Подільському районі столиці.

В авто перебував чоловік із пораненням голови. Ми встановили його особу. Це - 37-річний уродженець Херсона, який перебуває у розшуку місцевою поліцією за скоєння вбивства. Наразі чоловік перебуває у лікарні під охороною працівників поліції. На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз, травматичний пістолет та дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями, - додав начальник столичної поліції.

За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у центрі столиці під час стрілянини постраждала людина. У понеділок, 31 травня, в Печерському районі столиці сталася перестрілка, внаслідок якої поранили чоловіка.

стрілянина Київ поліція хуліганство Печерськ

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