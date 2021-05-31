Завтра відбудеться ЗНО з української мови та української мови і літератури

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У вівторок, 1 червня 2021 року, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та української мови і літератури, зареєстровано понад 377 тис. учасників

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає RegioNews.

На тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторію у 1 070 пунктах тестування, з української мови – 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Також у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Вона стартує 29 червня.