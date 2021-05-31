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31 мая 2021, 21:52 3

Завтра состоится ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе

31 мая 2021, 21:52 3
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 1 июня 2021 года, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и украинскому языку и литературе, зарегистрировано более 377 тыс. участников

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает RegioNews.

На тест по украинскому языку и литературе зарегистрировались 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрали 126 401 человек. Для участников ВНО по украинскому языку и литературе создано 16 891 аудиторию в 1 070 пунктах тестирования, по украинскому языку – 8 472 аудитории в 599 пунктах ВНО.

Чтобы избежать скопления возле входа в пункт тестирования, допуск участников до пункта начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10: 50, он не будет допущен к участию в ВНО, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО. Она стартует 29 июня.

образование Минобразования украинский язык ВНО тесты

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