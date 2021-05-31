13:25  31 травня
Кабінет міністрів призначив нового директора порту "Южний"
12:59  31 травня
У МОЗ обіцяють "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян
08:09  31 травня
На Донбасі стріляли із заборонених озброєнь: зафіксовано чотири порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 10:14 384

У Києві стався вибух: в руках у чоловіка здетонував невідомий предмет

31 травня 2021, 10:14 384
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В ніч на 31 травня в Києві на вул. Зоологічній стався вибух. В руках у 43-річного чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Також вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в Одесі у багатоповерховому житловому будинку по вул. Фонтанська дорога 17 стався вибух, в результаті чого квартира загорілася.

Київ ушпиталення військова техніка поліція медики Граната

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram