У Києві стався вибух: в руках у чоловіка здетонував невідомий предмет

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В ніч на 31 травня в Києві на вул. Зоологічній стався вибух. В руках у 43-річного чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Також вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в Одесі у багатоповерховому житловому будинку по вул. Фонтанська дорога 17 стався вибух, в результаті чого квартира загорілася.