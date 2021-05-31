Столичная полиция задержала участников стрельбы на Печерске

Фото полиции Киева

В результате инцидента со стрельбой в столице двое мужчин госпитализированы в медицинские учреждения: один - с легкими телесными повреждениями лица, а другой - с ранением головы. Событие квалифицировано как хулиганство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице Глазунова.

Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами – киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года рождения, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступились его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов,- сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Далее иностранец со своими знакомыми сели в машину и уехали. Для розыска авто в Киеве была введена специальная полицейская операция. Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы.

В авто находился мужчина с ранением головы. Мы установили его личность. Это - 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями, - добавил начальник столичной полиции.

По факту происшествия следователи Печерского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в центре столицы во время стрельбы пострадал человек. В понедельник, 31 мая, в Печерском районе столицы произошла перестрелка, в результате которой ранили мужчину.