У центрі столиці під час стрілянини постраждала людина
У понеділок, 31 травня, в Печерському районі столиці сталася перестрілка, внаслідок якої поранили чоловіка
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
"За попередньою інформацією, на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників здійснив кілька пострілів вгору. Зараз правоохоронці встановлюють всіх учасників події", - йдеться в повідомленні.
В результаті стрілянини поранили чоловіка. Після інциденту невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.
Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
Нагадаємо, нещодавно у торговому центрі в Херсоні сталася бійка з перестрілкою.
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