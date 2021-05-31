У центрі столиці під час стрілянини постраждала людина

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У понеділок, 31 травня, в Печерському районі столиці сталася перестрілка, внаслідок якої поранили чоловіка

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

"За попередньою інформацією, на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників здійснив кілька пострілів вгору. Зараз правоохоронці встановлюють всіх учасників події", - йдеться в повідомленні.

В результаті стрілянини поранили чоловіка. Після інциденту невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

Нагадаємо, нещодавно у торговому центрі в Херсоні сталася бійка з перестрілкою.