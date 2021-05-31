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31 мая 2021, 15:06 164

В Ужгороде аэропорт полноценно заработает в сентябре - Мининфраструктуры

31 мая 2021, 15:06 164
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Фото: из открытых источников
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Международный аэропорт "Ужгород" полноценно начнет работать в сентябре этого года, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передает RegioNews.

Отмечается, что управление частью пространства соседнего государства будет делегировано Украине.

Уже с 9 сентября 2021 года наберут силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 5 июня вступает в действие соглашение между правительствами Украины и Словацкой Республики, которым определены условия использования воздушного пространства Словакии.

Срок действия этого соглашения истек еще в 2016 году, она регулировала ситуацию, когда из-за расположения аэропорта при взлете/посадке самолеты затрагивают воздушное пространство соседней страны. С тех пор международный аэропорт "Ужгород" не работал.

Напомним, ранее Украина дала разрешение на приезд генконсулов ​​Венгрии в Закарпатскую область.

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