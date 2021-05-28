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28 травня 2021, 14:57 699

Глава Мінінфраструктури звільнив директора порту "Південний"

28 травня 2021, 14:57 699
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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписав наказ про звільнення Сергія Ковшара з посади директора порту "Південний"

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Відомо, що на МТП "Південний" Ковшара виконував обов'язки директора й обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року. Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.

Перші перестановки. Кубраков звільнив директора порту &quot;Южний&quot;

Нагадаємо, 20 травня Кубракова призначили міністром інфраструктури.

Україна звільнення Мінінфраструктури директор Олександр Кубраков

 
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