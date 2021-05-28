Глава Мінінфраструктури звільнив директора порту "Південний"
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписав наказ про звільнення Сергія Ковшара з посади директора порту "Південний"
Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Відомо, що на МТП "Південний" Ковшара виконував обов'язки директора й обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.
Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року. Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.
Нагадаємо, 20 травня Кубракова призначили міністром інфраструктури.
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