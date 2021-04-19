На Буковині від посади відсторонили головну прокурорку області

Так вирішила кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг

Так вирішила кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг

Фото з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідоив molbuk.ua з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

Напередодні у соцмережах з’явився документ про відсторонення Ірини Кравченко за підписом генпрокурорки України Ірини Венедіктової.У пресслужбі цю інформацію підтвердили, зауваживши, що обов’язки прокурора Чернівецької області наразі виконує перший заступник керівника відомства В’ячеслав Чорней.

Відповідно до рішення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів — керівника Чернівецької обласної прокуратури відсторонено від посади до завершення дисциплінарного провадження. Виконання обов’язків керівника обласної прокуратури покладено на першого заступника керівника В’ячеслава Чорнея, - повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

Раніше, як повідомляло місцеве видання "БукІнфо", в мережі Facebook в групі "Прокурори України" з‘явилася публікація, де стверджується, що близько 80% працівників Чернівецької обласної прокуратури звернулись з листом до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової про висловлення недовіри прокурору Чернівецької області Ірині Кравченко.

У зверненні до Венедіктової прокурорський склад обласної прокуратури стверджує про нібито численні порушення з боку обласної керівниці та неможливість якісного виконання професійних обов’язків під її керівництвом. Прокурори пишуть, що готові відповідати за свої слова згідно чинного законодавства і навіть на "детекторі брехні".

Нагадаємо, Ірину Кравченко було призначено на посаду прокурора Чернівецької області у вересня 2020 року. З січня по вересень 2020 року Ірина Кравченко обіймала посаду прокурора відділу роботи з кадрами управління роботи з кадрами Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося раніше, 23 лютого у Раді почали збір підписів за відставку Венедіктової. Висловлення Верховною Радою недовіри генеральному прокурору означатиме його відставку.