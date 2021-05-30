Помер письменник і громадський діяч, лауреат Шевченківської премії Михайло Слабошпицький

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Український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя

Про це повідомила у Facebook його дружина Світлана Короненко, передає RegioNews.

Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу, – написала Світлана Короненко.

Що стало причиною смерті Слабошпицького не повідомляється.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію "Поет із пекла". З 1995 року - виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва "Ярославів Вал". Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей.

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