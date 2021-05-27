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Окупанти на Донбасі вбили захисника України
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27 травня 2021, 14:21 15

Окупанти на Донбасі вбили захисника України

27 травня 2021, 14:21 15
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 27 травня, поблизу Новотошківського внаслідок снайперського обстрілу з боку окупантів загинув український військовий

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зазначається, що російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Україна війна смерть бойовики окупанти

 
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