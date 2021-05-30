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30 мая 2021, 18:32 1469

Умер писатель, лауреат Шевченковской премии Михаил Слабошпицкий

30 мая 2021, 18:32 1469
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Фото из открытых источников
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Украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий умер на 75-м году жизни

Об этом сообщила в Facebook его жена Светлана Короненко, передает RegioNews.

Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу, - написала Светлана Короненко.

Что стало причиной смерти Слабошпицкого не сообщается.

Михаил Слабошпицкий – член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005) за роман-биографию "Поэт из ада". С 1995 года - исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства "Ярославов Вал". Среди его работ-документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей.

Как сообщалось, сегодня умер 44-летний посол Украины в Таиланде. Минувшей ночью скончался чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Вчера в Египте во время дайвинга скончался экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь.

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