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22 травня 2021, 14:11 1008

Під Києвом у ДТП загинув військовий

22 травня 2021, 14:11 1008
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Фото: dtp.kiev.ua
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За 25 кілометрів від столиці біля села Путрівка в сторону Одеси "Шевроле Лачетті" зіткнувся з "Мерседесом". Водій "Шевроле" загинув.

Про це повідомило dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

Попередньо "Шевроле" робив розворот на трасі та не помітив "Мерседес" який їхав назустріч.

"Мерседес" на швидкості близько 100 км/год вдарив у бік "Шевроле", який, своєю чергою, відкинуло на 30 метрів від місця удару.

Водій "Шевроле" загинув миттєво. Водій та пасажир "Мерседесу" госпіталізовані.

За попередньою інформацією водій "Шевроле" був військовим.

Нагадаємо, 20 травня у Стрийському районі на Львівщині на трасі внаслідок ДТП загинули 2 людини.

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