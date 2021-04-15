На Київщині з вертольотом шукають зниклого дворічного малюка

Пошуки тривали всю ніч

Пошуки тривали всю ніч

Фото з відкритих джерел

Рятувальники залучили вертоліт для пошуків малолітньої дитини у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Інформація про те, що дитина зникла, надійшла до правоохоронців близько 21:00 напередодні, 14 квітня. Пошуки тривали усю ніч і станом на ранок 15 квітня тривають.

15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma", вилетів на пошуки малолітнього хлопчика 2019 року народження, який зник з місця постійного перебування у селі Рагівка Київської області, - повідомили у службі.

Від ДСНС наразі задіяно 46 чоловік особового складу та вертольотом ЄС-225 "Super Puma" здійснюється пошук згори для більшого охоплення території.

Батьки повідомили про зникнення хлопчика тільки через 5 годин, що ускладнило пошуки, додає начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

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