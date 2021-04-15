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15 квітня 2021, 12:40 13

На Київщині з вертольотом шукають зниклого дворічного малюка

15 квітня 2021, 12:40 13
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Пошуки тривали всю ніч
Пошуки тривали всю ніч
Фото з відкритих джерел
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Рятувальники залучили вертоліт для пошуків малолітньої дитини у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Інформація про те, що дитина зникла, надійшла до правоохоронців близько 21:00 напередодні, 14 квітня. Пошуки тривали усю ніч і станом на ранок 15 квітня тривають.

15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma", вилетів на пошуки малолітнього хлопчика 2019 року народження, який зник з місця постійного перебування у селі Рагівка Київської області, - повідомили у службі.

Від ДСНС наразі задіяно 46 чоловік особового складу та вертольотом ЄС-225 "Super Puma" здійснюється пошук згори для більшого охоплення території.

Батьки повідомили про зникнення хлопчика тільки через 5 годин, що ускладнило пошуки, додає начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

На Київщині сталася надзвичайна подія! У селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Мати...

Posted by Андрій Нєбитов on Wednesday, April 14, 2021

До проведення пошукових заходів залучено рятувальників, працівників Нацполіції, Національної гвардії, лісників, волонтерів. Усього близько 200 осіб.

Рятувальники залучили вертоліт для пошуків малолітньої дитини у Київській області 15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225...

Posted by ДСНС України on Thursday, April 15, 2021

Як повідомлялося, у лютому в Карпатах заблукав турист, його шукали за допомогою авіації. Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста.

поліція ДСНС авіація дитина пошук

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