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28 травня 2021, 12:10 413

У Дніпрі чоловік впав до ями глибиною сім метрів: його рятували шість годин

28 травня 2021, 12:10 413
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Фото: ДСНС
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У Дніпрі під час проведення водопроводу на території гаражного кооперативу виник обвал, внаслідок якого чоловік впав до ями глибиною 7 метрів, де його засипало дошками та ґрунтом

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Повідомлення про подію рятувальники отримали 27 травня о 21:00.

55-річного чоловіка звільняли з-під ґрунту майже шість годин.

Надзвичайникам знадобилося майже 6 годин, аби дістати чоловіка з-під завалів. О 02:07 чоловіка звільнено з-під ґрунту, піднято на поверхню та передано працівникам екстренної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг, в результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення.

рятувальники ДСНС Дніпро ремонт обвал

 
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