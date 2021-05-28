У Дніпрі чоловік впав до ями глибиною сім метрів: його рятували шість годин
У Дніпрі під час проведення водопроводу на території гаражного кооперативу виник обвал, внаслідок якого чоловік впав до ями глибиною 7 метрів, де його засипало дошками та ґрунтом
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Повідомлення про подію рятувальники отримали 27 травня о 21:00.
55-річного чоловіка звільняли з-під ґрунту майже шість годин.
Надзвичайникам знадобилося майже 6 годин, аби дістати чоловіка з-під завалів. О 02:07 чоловіка звільнено з-під ґрунту, піднято на поверхню та передано працівникам екстренної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг, в результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення.
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