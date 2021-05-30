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30 мая 2021, 17:48 64

Тяжелобольного ребёнка из Запорожья в "Охматдет" спасатели доставили самолётом

30 мая 2021, 17:48 64
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Фото ГСЧС
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Самолет ГСЧС перевез из Запорожья в больницу Киева трехлетнюю девочку с острым респираторным дистресс-синдромом тяжелой степени с тотальным поражением легких

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

Ребенка в Киев в Национальную специализированную детскую больницу "Охматдет" транспортировала Запорожская областная клиническая детская больница. В перевозке больного ребенка привлекли самолет санавиации ГСЧС в сопровождении киевских медиков.

Решение о транспортировке девочки из Запорожья в Киев было принято после консультации с киевскими специалистами, - говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у ребенка острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких. Легкие не выполняют свою функцию.

Примерно неделю назад у девочки заболел животик, дальше добавилась тошнота и рвота, в конце концов поднялась и температура. Медики в Энергодаре предполагали аппендицит или отравление. Поскольку ситуация не улучшалась, 25 мая родители привезли ребенка в областную детскую больницу, что в Запорожье. Там медики поставили диагноз, выяснилось – у маленькой Киры уже 90% легких поражены.

В Запорожье стало понятно – помочь выздороветь местные медики ребенку не могут из-за отсутствия необходимого оборудования. Сейчас жизнь девочки зависит от аппарата ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, его киевские медики привезли с собой. Дальше ребенка будут спасать в столице.

Как сообщалось, 15 апреля на Киевщине с вертолетом искали пропавшего двухлетнего малыша. Поиски продолжались всю ночь. Ребенка нашли.

самолет ГСЧС Охматдет Запорожская область санавиация

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