На залізничному вокзалі у Львові розлили 600 грам ртуті
На пл. Двірцева,1 на першому пероні ВП "Вокзал станції Львів" було виявлено більше ніж 600 г розлитої ртуті
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
На місце події виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.
Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г. Зібрану ртуть передали представнику Залізничної районної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті блокували контрабанду 8 кг металевої ртуті.
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