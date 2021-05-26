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26 травня 2021, 10:41 591

На залізничному вокзалі у Львові розлили 600 грам ртуті

26 травня 2021, 10:41 591
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Фото: ДСНС
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На пл. Двірцева,1 на першому пероні ВП "Вокзал станції Львів" було виявлено більше ніж 600 г розлитої ртуті

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

На місце події виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом в кількості 610 г. Зібрану ртуть передали представнику Залізничної районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті блокували контрабанду 8 кг металевої ртуті.

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