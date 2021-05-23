У Луцьку під час роботи зупинилося колесо огляду з дітьми

Фото: ДСНС

У Луцьку рятувальники провели спецоперацію із зняття людей з оглядового колеса, яке зупинилося під час роботи

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався близько 16:00 на території парку імені Лесі Українки. На колесі огляду знаходилися 12 осіб, зокрема, шестеро дітей.

Для зняття людей з колеса залучили 14 рятувальників і чотири одиниці техніки. Спецопорація успішно завершилася о 17:11.

В ДСНС зазначили, що загрози життю і здоров'ю людей немає, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів.