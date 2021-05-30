У столиці в благодійному "Пробігу під каштанами" взяли участь близько 11 тисяч людей

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До участі у благодійному «Пробігу під каштанами», який проходив у День Києва, цьогоріч зареєструвалися близько 11 тисяч людей

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

У благодійному 5-кілометровому пробігу також взяли участь більше 300 представників Київської міської державної адміністрації.

Пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями. Цьогоріч він проходив під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".

Також, що у зв’язку із карантинними обмеженнями, цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го "Пробігу під каштанами". До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно було завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи "Пробіг під каштанами".

Забіг стартував о 09:00 на Майдані Незалежності та проходив за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Володимирська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності. У зв’язку з цим у центрі столиці заборонили рух транспорту, а також змінили маршрути автобусів та тролейбусів.

Всього було чотири старти:

9:00 – "Дитячий Пробіг" проходив у шести стартах, в яких брали участь батьки із дітьми у візочках, а також діти до 15 років.

10:00 – "Спортивний Пробіг" для професійних спортсменів та учасників зі спеціальною спортивною підготовкою.

10:20 – "Пробіг Мужніх" для людей з інвалідністю, які долають дистанцію у візках чи за допомогою милиць, палиць, ціпків.

11:00 – "Благодійний Пробіг" для людей без спеціальної спортивної підготовки, а також команд.

Довідково. Проєкт "Пробіг під каштанами" був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку Пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її розв’язання. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).

Як повідомлялося, учора в Києві почалось масове щеплення від коронавірусу: відкрито перший центр вакцинації.