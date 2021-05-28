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28 травня 2021, 16:11 10

Депутат Київради Трубіцин став на захист стадіону "Металіст"

28 травня 2021, 16:11 10
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Стадіон мають намір забудувати, адже запевняють, що він у занедбаному стані
Стадіон мають намір забудувати, адже запевняють, що він у занедбаному стані
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На розгляд одразу трьох комісій в Київраді було направлено проєкт рішення про передачу ТОВ "Компанія з управління активами "МТІР ЕССЕТ Менеджмент" в оренду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Академіка Каблукова, 26.

Про це заявив голова МФО "Успішний Київ", депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, за цією адресою у Солом’янському районі Києва розташований стадіон "Металіст".

"Забудовники, як завжди запевняли, що стадіон знаходиться в занедбаному стані і від нього немає ніякої користі. Проте мої помічники особисто з'їздили туди і надали мені фотографії цього стадіону. М'яко кажучи, забудовник вводить в оману міську владу щодо занедбаності стадіону", - підкреслив депутат.

Владислав Трубіцин вирішив боротися за збереження цього стадіону.

"Я буду захищати "Металіст" і проєкт щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва житлової висотки не підтримую! Ми не дамо знищити спортивний стадіон і збудувати на його місці черговий житловий комплекс!" – запевнив він.

Додамо, що сьогодні на порядку денному постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, яку очолює Владислав Трубіцин, розглянули проєкт щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва житлової висотки на території стадіону по вул. Академіка Каблукова, 26. Даний проєкт, яким знищується стадіон, комісія не підтримала.

Київ

 
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