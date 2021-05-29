У Києві почалось масове щеплення від коронавірусу: відкрито перший центр вакцинації

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У суботу, 29 травня, в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна".

Центр вакцинації відкрито на базі Міжнародного виставкового центру. Зазначається, що у більшості присутніх основною мотивацією для вакцинації є не страх захворіти, а бажання скоріше завершити пандемію та локдаун.

Повідомляється, що найбільше серед присутніх пенсіонерів, яких запросили сімейні лікарі. Крім того, прийшли молоді люди, які "дізналися про центр вакцинації з новин".

Щеплення у центрі наразі проводять лише китайською вакциною CoronaVac. Для того, щоб отримати вакцину, при собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.

Раніше повідомлялось, що у Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації.

Нагадаємо, що у суботу, 29 травня на стадіоні "Арена Львів” відкриють перший в Україні центр вакцинації населення. Там зможуть вакцинуватись від COVID-19 мешканці Львівської області, які зареєструвалися у додатку "Дія”.