В столице в благотворительном "Пробеге под каштанами" приняли участие около 11 тысяч человек

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К участию в благотворительном "Пробеге под каштанами", который проходил в День Киева, в этом году зарегистрировались около 11 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В благотворительном 5-километровом пробеге также приняли участие более 300 представителей Киевской городской государственной администрации.

Пробег проходил с соблюдением карантинных норм и ограничений: участники прошли температурный скрининг, соблюдали дистанцию, старты были организованы волнами. В этом году он проходил под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец".

Также, что в связи с карантинными ограничениями, в этом году организаторы благотворительного проекта подготовили два формата проведения 28-го "Пробега под каштанами". К пробегу могли присоединиться Online все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо было скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами".

Забег стартовал в 09:00 на Майдане Независимости и проходил по маршруту: Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – ул. Владимирская – ул. Жилянська – ул. Шота Руставели – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик – Майдан Независимости. В связи с этим в центре столицы запретили движение транспорта, а также изменили маршруты автобусов и троллейбусов.

Всего было четыре старта:

9:00 – "Детский Пробег" проходил в шести стартах, в которых принимали участие родители с детьми в колясках, а также дети до 15 лет.

10:00 – "Спортивный Пробег" для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой.

10:20 – "Пробег Мужественных" для людей с инвалидностью, которые преодолевают дистанцию в колясках или с помощью костылей, палок, трости.

11: 00 - "Благотворительный Пробег" для людей без специальной спортивной подготовки, а также команд.

Справка. Проект "Пробег под каштанами" был основан в 1993 году и на сегодня является традиционной частью празднования Дня Киева. Каждый год пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможности ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. В частности, в прошлом году был приобретен новый наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray).

Как сообщалось, вчера в Киеве началась массовая прививка от коронавируса: открыт первый центр вакцинации.