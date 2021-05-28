В Україна зросла середня зарплата: у яких областях найбільша

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Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні у квітні 2021 року становила 13 543 гривень

Як пише RegioNews з посиланням на Державну службу статистики, за останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 19,7%.

Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 20 422 гривень, найнижча - в Херсонській області - 10 647 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 27 101 гривня, "Фінансова та страхова діяльність" - 23 557 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 979 гривень.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв збільшення мінімальної зарплати до 6500 гривень ще в цьому році.