На энергоблоке №2 Запорожской АЭС отключены два главных циркуляционных насоса

Фото из открытых источников

30 мая 2021 года в 12 часов 45 минут на энергоблоке №2 были отключены главные циркуляционные насосы №1 и №3. Ведутся работы по устранению замечаний в маслосистеме ГЦН

Об этом сообщает пресс-центр Запорожской АЭС, передает RegioNews.

Мощность энергоблока №2 - 300 МВт.

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут 76 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №5 - 30 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 43 сутки планового капитального ремонта, - говорится в сообщении.

На АЭС добавляют, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Как сообщалось, 13 мая в разрушенном реакторе Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерной активности. Пока рост не превышает норм безопасности.