У зруйнованому реакторі Чорнобильської АЕС зафіксували зростання ядерної активності

Поки що зростання не перевищує норм безпеки

Поки що зростання не перевищує норм безпеки

Фото: з відкритих джерел

Науковці зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській електростанції в Україні з моменту його покриття у 2016 році.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України.

Після встановлення нового безпечного конфайнмента (НБК) "Арка" у проєктне положення протягом понад чотирьох років дійсно спостерігається зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення паливовмісних матеріалів, яке локалізоване в одному із підреакторних приміщень об’єкта "Укриття", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Інституту, станом на 12 травня, це зростання не перевищує встановлених меж безпеки, які контролюються за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки.

Як зазначають дослідники, на основі прогнозних оцінок очікується, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів, яке визначатиметься процесом втрати вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ПВМ.

Нагадаємо, державний архів Служби безпеки України оприлюднив секретні документи КДБ щодо катастрофи на Чорнобильській АЕС. Серед них - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії та евакуація майже 45 тисяч жителів Прип’яті та прилеглих районів.