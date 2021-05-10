Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування

Люди вважають, що причиною аварії стали помилки керівництва та персоналу станції

Люди вважають, що причиною аварії стали помилки керівництва та персоналу станції

Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 48% українців не знають точної дати аварії на Чорнобильській АЕС, а більше третини населення навіть не змогли згадати рік, в якому сталася трагедія.

Як передає RegioNews, про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного КМІС у квітні.

Зазначається, що незважаючи на те, що опитування проводилося в дати, близькі до річниці аварії, більше третини населення України (31%) не змогли згадати рік аварії, майже половина населення (48%) не знають точну дату.

Водночас 52% українців змогли відповісти на запитання про точну дату аварії. За даними опитування, рівень обізнаності щодо року аварії нижче серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли дати правильну відповідь) і приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50-69 років (на момент аварії їм було від 15 до 34 років) краще знають точну дату.

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції, 26% опитаних ймовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва і помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені під час проєктування та/або будівництва станції (11%) і нещасний випадок (8%).

Соцопитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Був опитаний 2001 респондент віком 18 років і старше. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, державний архів Служби безпеки України оприлюднив секретні документи КДБ щодо катастрофи на Чорнобильській АЕС. Серед них - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії та евакуація майже 45 тисяч жителів Прип’яті та прилеглих районів.