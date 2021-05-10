13:21  10 травня
У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
14:13  10 травня
Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування
10:01  10 травня
На Донбасі обстріляли позиції ООС із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 травня 2021, 14:13 91

Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування

10 травня 2021, 14:13 91
Читайте также на русском языке
Люди вважають, що причиною аварії стали помилки керівництва та персоналу станції
Люди вважають, що причиною аварії стали помилки керівництва та персоналу станції
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 48% українців не знають точної дати аварії на Чорнобильській АЕС, а більше третини населення навіть не змогли згадати рік, в якому сталася трагедія.

Як передає RegioNews, про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного КМІС у квітні.

Зазначається, що незважаючи на те, що опитування проводилося в дати, близькі до річниці аварії, більше третини населення України (31%) не змогли згадати рік аварії, майже половина населення (48%) не знають точну дату.

Водночас 52% українців змогли відповісти на запитання про точну дату аварії. За даними опитування, рівень обізнаності щодо року аварії нижче серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли дати правильну відповідь) і приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50-69 років (на момент аварії їм було від 15 до 34 років) краще знають точну дату.

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції, 26% опитаних ймовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва і помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені під час проєктування та/або будівництва станції (11%) і нещасний випадок (8%).

Соцопитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Був опитаний 2001 респондент віком 18 років і старше. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, державний архів Служби безпеки України оприлюднив секретні документи КДБ щодо катастрофи на Чорнобильській АЕС. Серед них - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії та евакуація майже 45 тисяч жителів Прип’яті та прилеглих районів.

українці опитування Чорнобиль соціологія АЕС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua