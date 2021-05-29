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Через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі
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29 травня 2021, 13:44 130

Через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі

29 травня 2021, 13:44 130
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Фото: з відкритих джерел
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Під час негоди у Чернігівській області блискавки влучили в будівлі, чим спричинили пожежу у них

Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

Перша пожежа виникла у смт Срібне Прилуцького району. В результаті удару блискавки загорілась господарча будівля. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м.

Інша блискавка влучила у селі Молодіжне Ніжинського району о 19:23. Вогонь знищив покрівлю та перекриття. Окрім того, пошкоджено стіни та майно.

Раніше повідомлялось, що 29 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) без електропостачання залишилися 108 населених у п'яти областях.

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