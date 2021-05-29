Через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі
Під час негоди у Чернігівській області блискавки влучили в будівлі, чим спричинили пожежу у них
Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.
Перша пожежа виникла у смт Срібне Прилуцького району. В результаті удару блискавки загорілась господарча будівля. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м.
Інша блискавка влучила у селі Молодіжне Ніжинського району о 19:23. Вогонь знищив покрівлю та перекриття. Окрім того, пошкоджено стіни та майно.
Раніше повідомлялось, що 29 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) без електропостачання залишилися 108 населених у п'яти областях.
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