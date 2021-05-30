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30 мая 2021, 13:27 177

В Кривом Роге в День города сообщили о минировании торгового центра "Солнечная Галерея"

30 мая 2021, 13:27 177
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Фото "Первый городской"
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Около полудня 30 мая на линию «102» поступило сообщение о минировании здания. Неизвестный сообщил о том, что в торговом центре «Солнечная Галерея» есть взрывчатка

Об этом сообщает местное издание "Первый Городской", передаёт RegioNews.

Прибывшие правоохранители вывели всех сотрудников центра и покупателей, ведутся работы по поиску взрывоопасных предметов.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что человек, заявивший о минировании, делал это и ранее и всегда с разных номеров телефона. Хоть в ходе проверок предыдущих сообщений ничего угрожающего жизни посетителей и работников "Солнечной Галереи" не выявили, сейчас все люди находятся на безопасном расстоянии от торгового комплекса, а территория парковки ограждена предупредительной лентой.

На месте работают взрывотехники, дежурят спасатели и патрульные полицейские. На данный момент не известно был ли вызов ложным.

Именно сегодня традиционно, как и каждый год в последние выходные мая, отмечается День города в Кривом Роге.

Как сообщалось, 26 мая в Киеве эвакуировали людей из здания скандального ОАСК из-за "минирования".

минирование полиция ГСЧС Кривой Рог торговый центр

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