У житловому будинку Одеси стався вибух: у мешканців повилітали вікна

Фото: odessa.online

У багатоповерховому житловому будинку по вул. Фонтанська дорога 17 стався вибух, в результаті чого квартира загорілася. Сила вибуху була такої потужності, що у мешканців будинку повилітали вікна

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська служба інформації".

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати телевізор, проте точні дані поки відсутні.

Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири - в шоці", - розповіла мешканка будинку в коментарі виданню.

Відзначається, що на місці події працюють пожежники, загоряння вже локалізовано. Біля будинку зібралося багато людей, швидше за все, багато з них жителі багатоповерхівки, в якій і сталася пожежа.

Жінку, яка проживає у квартирі вивели з будинку, в приміщенні залишилися лише два коти. На момент вибуху господиня квартири перебувала вдома одна.

Нагадаємо, 13 травня у приміщенні Державного архіву в Одесі на вулиці Пирогівська, 29 сталася пожежа.