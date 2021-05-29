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У житловому будинку Одеси стався вибух: у мешканців повилітали вікна
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29 травня 2021, 14:13 651

У житловому будинку Одеси стався вибух: у мешканців повилітали вікна

29 травня 2021, 14:13 651
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Фото: odessa.online
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У багатоповерховому житловому будинку по вул. Фонтанська дорога 17 стався вибух, в результаті чого квартира загорілася. Сила вибуху була такої потужності, що у мешканців будинку повилітали вікна

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська служба інформації".

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати телевізор, проте точні дані поки відсутні.

Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири - в шоці", - розповіла мешканка будинку в коментарі виданню.

Відзначається, що на місці події працюють пожежники, загоряння вже локалізовано. Біля будинку зібралося багато людей, швидше за все, багато з них жителі багатоповерхівки, в якій і сталася пожежа.

Жінку, яка проживає у квартирі вивели з будинку, в приміщенні залишилися лише два коти. На момент вибуху господиня квартири перебувала вдома одна.

Нагадаємо, 13 травня у приміщенні Державного архіву в Одесі на вулиці Пирогівська, 29 сталася пожежа.

Одеса вибух поліція рятувальники Будинок квартира

 
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