Через грозу у трьох областях знеструмлено понад 30 населених пунктів
Через грозу та пориви вітру у трьої областях знеструмлені десятки населених пунктів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині
Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.
Станом на 07:00 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти у 3 областях, а саме: Дніпропетровська — 17, Запорізька — 10 та Донецька — 7, — інформують рятувальники.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, учора через негоду в Україні було знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях.
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