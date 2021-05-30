Из-за грозы в трех областях обесточены более 30 населенных пунктов

28 мая 2021

20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины

Практически все самые крупные дорожные стройки на Днепропетровщине сейчас ведет фирма "Автомагистраль-Юг", которой всего за год дали подрядов на сумму почти 20 млрд грн., а это как два годовых бюджета...