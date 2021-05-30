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30 мая 2021, 10:30 407

Из-за грозы в трех областях обесточены более 30 населенных пунктов

30 мая 2021, 10:30 407
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Фото из открытых источников
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Из-за грозы и порывов ветра в трех областях обесточены десятки населенных пунктов на Днепропетровщине, Запорожье и Донетчине

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 07: 00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в 3 областях, а именно: Днепропетровская — 17, Запорожская — 10 и Донецкая — 7, - информируют спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, вчера из-за непогоды в Украине было обесточено 108 населенных пунктов в пяти областях.

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