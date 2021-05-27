Весна в Україні завершується грозовими дощами та похолоданням

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У п'ятницю черговий циклон з дощами прийде на захід України і охопить до понеділка всю територію. Але незважаючи на дощову погоду та зниження температури на 3-5 градусів, гаряче травневе сонечко все одно зможе поліпшити ситуацію, навіть в самі непогожі дні

Традиційно холодніше всього в високогір'ї - в Яремче у вихідні вночі до +4° С, вдень до +12° С, дощі. Найгарячіші п'ятничні регіони - схід та південь з температурою до +28° С, але в Одесі температура повітря не підніметься вище +21° С.

Холодна повітряна маса буде просуватися із заходу на схід, зменшуючи до понеділка територію тепла. Найдощовий день в Україні - 30 травня, неділя, зливи очікуються практично всюди, за рідким винятком.

Західний регіон першим отримає порцію холоду і дощів. З 28 по 31 травня тут вірогідні дощі різної інтенсивності. Нічна температура повітря до понеділка знизиться до +9...+11° С, денна в межах +14...+16° С. У Закарпатті 31 травня до +19° С.

У південних областях 29 травня повітря прогріється до +28° С, холодніше буде в Одеській області: максимально +21° С. У суботу пройдуть дощі, місцями з грозами. У неділю в Одесі та Херсоні буде сонячно, до +23° С. На початку робочого тижня небо затягне хмарами, денна температура +21…+23° С.

У центральному регіоні країни в п'ятницю у Вінницькій області +13...+19° С, грозові дощі. У Кіровоградській області 28 травня можуть бути невеликі локальні опади, температура +15...+25° С. Спекотно буде на Полтавщині - до +27° С. У Черкасах - до +24° С, без опадів. У вихідні та на початку тижня у центральній Україні стане холодніше. Температура знизиться до +15° С у Вінницькій області, до + 21° С у Полтавській. У Черкаській та Кіровоградській областях - до +17...+19° С. Вірогідні невеликі опади.

На сході України в п'ятницю та суботу спека до +27° С, у неділю – грозові дощі, зниження температури. В останній день весни погода налагодиться, дощі припиняться, сонечко буде виглядати частіше.

У північній Україні в п'ятницю пройдуть дощі, +19...+21° С, у Сумській області до +26° С. У вихідні стане прохолодніше, денна температура +15...+17° С, у Сумській області +22° С, дощитиме. В останній день весни знову дощі, але вже місцями та невеликі, температура залишиться на рівні +13...+15° С, у Сумській області +21° С.

У Києві з п'ятниці по понеділок - дощі, денна температура в п'ятницю +20° С, у вихідні та понеділок +15...+16° С.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні демонструє нестійкий характер: від +15° С до +28° С.