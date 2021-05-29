Негода в Україні: знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях

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В Україні станом на ранок 29 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) без електропостачання залишилися 108 населених у п'яти областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Станом на 07:00 суботи, 29 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 108 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київській - 44, Чернігівській - 22, Черкаській - 15, Кіровоградській - 14 і Житомирській - 13", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомляють у ДСНС, 29 травня слід очікувати дощі з грозами.

Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомляють у пресслужбі.

У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше у Кіровоградської області під час буревію зірвало дах зі школи.