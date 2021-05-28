В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже мільйон людей
Першу дозу щеплення від коронавірусної інфекції отримали 999 тисяч осіб. Повний курс вакцинації отримали близько 117 тисяч людей
Як передає RegioNews, про це йдеться у даних МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу - 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Зокрема, за останню добу в Україні щепили 16293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 людей. Протягом доби працювали: 254 мобільних бригад, 1485 пунктів щеплення.
Окрім того, повідомляється, що станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.
Раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.