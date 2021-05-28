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28 травня 2021, 10:11 5

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже мільйон людей

28 травня 2021, 10:11 5
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Фото: з відкритих джерел
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Першу дозу щеплення від коронавірусної інфекції отримали 999 тисяч осіб. Повний курс вакцинації отримали близько 117 тисяч людей

Як передає RegioNews, про це йдеться у даних МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу - 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Зокрема, за останню добу в Україні щепили 16293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані - 9 410 людей. Протягом доби працювали: 254 мобільних бригад, 1485 пунктів щеплення.

Окрім того, повідомляється, що станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.

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