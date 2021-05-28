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28 травня 2021, 12:08 375

Стало відомо, скількох українців хочуть щепити від коронавірусу на вихідних на "Арені Львів"

28 травня 2021, 12:08 375
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Фото з відкритих джерел
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У новоствореному центрі вакцинації у Львові протягом 29-30 травня планують щепити понад 1 тис. осіб, які зареєструвались через додаток "Дія"

Про це у Facebook заявив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, пише RegioNews.

"Вже у цю суботу у новому центрі на "Арені Львів" вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток "Дія". Першочергово – осіб, старших 60 років", - повідомив він.

Козицький додав, що упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00).

"Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі осіб", - зазначив голова ОДА.

Він нагадав, що проведення щеплень осіб з додатка "Дія" у центрах вакцинації у вихідні дні – це пілотний проект МОЗ, який стартує поки що у трьох містах України – у Львові, Києві та Одесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що центр вакцинації "Арена Львів" є тимчасовим пунктом із можливістю зберігати вакцини упродовж 24 годин.

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