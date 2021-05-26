У Черкасах військовослужбовець Нацгвардії торгував вогнепальною зброєю

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Під час спецоперації у Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії, який намагався збути перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, переробку у бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він облаштував у підсобному приміщенні за місцем проживання.

За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено: 4 перероблених пістолети та комплектуючі частини до них; майже 200 бойових набоїв різного калібру; спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні, - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, СБУ виявила в районі ООС схрон окупантів з боєприпасами. Схрон з військовими засобами ураження виявлено в Луганській області.