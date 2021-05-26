У Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді
Правоохоронці затримали прикордонника, який за інформацією Державного бюро розслідувань, за гроші обіцяв "кришувати" контрабанду товарів через кордон
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За попередньою інформацією бюро, прикордонник обіцяв громадянину "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення товарів народного вжитку через україно-російський кордон.
Зазначається, що фігуранта справи затримали на одній з автозаправок у Сумах після одержання хабаря у розмірі 600 доларів.
Затриманому прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія згадав, як давав хабарі при будівництві бізнес-центру в столиці.
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