У Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді

Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці затримали прикордонника, який за інформацією Державного бюро розслідувань, за гроші обіцяв "кришувати" контрабанду товарів через кордон

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією бюро, прикордонник обіцяв громадянину "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення товарів народного вжитку через україно-російський кордон.

Зазначається, що фігуранта справи затримали на одній з автозаправок у Сумах після одержання хабаря у розмірі 600 доларів.

Затриманому прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія згадав, як давав хабарі при будівництві бізнес-центру в столиці.